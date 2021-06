POSLEDNJE OPRAŠTANJE?! Janjuš doneo Maji namirnice, pa se ZAUVEK povukao iz odnosa! (VIDEO)

Ili će se ponovo pomiri kao i do sada?

Janjuš je danas doneo odluku da se nikad više neće pomiriti sa Majom Marinković, zbog toga što je ponovo počela da ga maltretira, iako je obećala da to više neće raditi, kako on ne bi izgubio starateljstvo nad ćerkom Krunom. Janjuš je bio jedan od zadrugara koji su danas išli u prodavnicu, a nakon kupovine doneo je Maji namirnice do sobe za rehabilitaciju, pa se oprostio od nje, jer je odlučio da od sada spava u Beloj kući.

Došlo mi je da se ubijem. Ovde imaš hranu, uzmi kad si gladna da jedeš, ako nešto ima uzmi da jedeš - rekao je Janjuš.

Šta ti je? - pitala je Maja začuđeno.

Ništa mi nije - govorio je on ljutito, pa napustio rehab.

Autor: M. P.