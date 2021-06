Čeka ih VAŽAN dan! Matora napravila GOZBU za svoj tim! 'Ekipi B' NE POLAZI ZA RUKOM da ustanu iz kreveta! (VIDEO)

Nastavak borbe za otete zadrugare!

Veliki šef i ovo jutru budi zadrugare uz najpopularnije muzičke numere. Mina Vrbaški, Sandra Rešić i Sanja Stanković bile su najvrednije ovog jutra, zauzele su ležaljku ispred paba i uz prvu kafu uživale u sunčanom početku dana.

Jovana Tomić Matora napravila je pravu gozbu za doručak svom timu i oni su uživali ispred paba, a imali su dobar povod s obzirom na to da su sinoć pobedili u kvizu znanja. Ekipa B imala je poteškoće sa buđem s obzirom na to da su do jutarnjih časova bili budni zbog skandalozne svađe Maje Marinković i Marka Janjuševića.

Zadrugare danas očekuje zahtevan dan jer treba da nastave borbu za otkup otetih cimera. U sinoćnjem kvizu znanja ekipa A je stekla blagu prednost i pobedom smanjila cifru otkupa za 70.000, a šta je Vleiki šef danas pripremio za zadrugare ostaje da ispratimo. Oteti zadrugari, pored svih povlastica u kojima uživaju, nagrađeni su i produženim spavanjem.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Zadruga 4 - Buđenje zadrugara - 16.06.2021. pic.twitter.com/PQsSbbT06V — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 16. јун 2021.

Zadruga 4 - Zadrugari ignorišu muziku za buđenje - 16.06.2021. pic.twitter.com/0AKas5D9TE — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 16. јун 2021.

Zadruga 4 - Ekipa A uživa u suncu i muzici - 16.06.2021. pic.twitter.com/H8JXZS2wNM — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 16. јун 2021.

Autor: A.N.