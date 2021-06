MAJSTOR ZA SLOTOVE: Marko je UNIŠTIO KAZINO i pokupio preko 4.000.000 DINARA!

Neverovatan rezultat - 4.369.350 dinara završilo kod majstora za slotove!

Malo šta može poremetiti planove čoveku rešenom da izdominira. Najsvežiji primer je Marko iz Loznice, koji je utvrdio svoju majstorsku titulu osvojiviši više od 4.000.000 dinara!

Talična igra je Absolutely Mammoth, novitet u svetu slotova, koji možete OVDE isprobati i vi. To je fenomenalna zimska bajka, koja vodi do najhladnijih delova sveta, ali i do ekskluzivnih bonusa!

Ona vas čeka u Meridianu, a put do nje vodi preko registracije, kojom dobijate BONUS DOBRODOŠLICE 100 BESPLATNIH SPINOVA!

Kada to ispunite, spremni ste za jednu ledeno dobru avanturu.

Ako biste sledili Markov primer, to bi bilo ovako: nezaustavljivi stampedo mamuta-džokera u osnovnoj igri, koji odvodi Marka do prvog miliona. Dalje samo istrajno: pokretanje bonus igre, gde se nalaze besplatni spinovi, i uživanje u množiocima sve do cifre od 4.369.350 RSD!

Cilj je sakupljati scatter simbole, koji obezbeđuju besplatne spinove, i na kraju samo posmatrati kako se saldo uvećava.

Ovo vam je savet direktno od Marka iz Loznice, a imate i poziv da posetite mesto najboljih bonusa. Otkrićemo vam tajnu: fond ove igre je mnogo mnogo veći, tako da bonusa ima dovoljno za sve!

Stiže leto, osvežite se najvećim kazino bonusima samo u Meridianu!