NIŠTA NIJE KAO PRE! Rialda i Kenan posle svađe završili zajedno u krevetu, ona mu okrenula leđa! (VIDEO)

Večerašnja svađa promenila je njihov odnos.

Rialda Karahasnović i Kenan Tahirović, koji od emisije "Uspomene" nisu pričali, posvađali su se večeras pred početak žurke jer on nije želeo da ide na istu, a došlo je i do raskida. On je otišao na žurku, a ona je iz inata ostala u Beloj kući. Kenan se u jednom trenutku vratio, ali ona nije bila raspoložena za razgovor.

Smestili su se u bračni krevet, gde je zavladala neprijatna tišina, a on mu je u jednom trenutku okrenula leđa.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.