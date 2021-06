I dalje priča o njoj!

Sanja Stanković je jedva uspela da rano jutros najuri Filipa Cara iz svog kreveta. Podsetimo, njoj se nije dopalo to što je on ponovo vređao Minu Vrbaški, iako joj je obećao da to neće raditi. Sanja je zaključila da je Car opsednut Minom i da mu njihova veza ništa ne znači. Nakon što ga je Sanja najurila iz kreveta, Car je otišao do pušionice da se smiri.

Naravno, tamo je pričao o Mini Vrbaški. Opleo je po njoj kod Ermine Pašović.

Kakvo sam ja zlo natakao na leđa... Osam meseci... Natakarila mi se. Kakvo je to zlo, spletkarica... Takvo zlo nisam video u životu - govorio je Car.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.