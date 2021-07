ŽESTOKOM AKCIJOM PREVAZIŠLI SINOĆNJI HAOS! Tresao se pab! (VIDEO)

Više ne biraju vreme!

Teodora Bilanović i Milan Janković Čorba sinoć su imali najžešći sukob do sada, i to zbog Čorbine bivše devojke, Maje Marinković. Oni su urlali do ranih jutarnjih časova, ali sada su našli način da savladaju problem.

Naime, oni su se probudili zagrljeni, a nakon kratkog razgovora zavukli su se ood jorgan i započeli žestoku akciju u sred bela dana.

Detalnije u nastavku ovog teksta.

Zadruga 4 - Teodora i Čorba rešavaju probleme vrelom akcijom - 03.07.2021. pic.twitter.com/dXHYOCzTYn — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 03. јул 2021.

Zadruga 4 - Žestoka akcija Teodora i Čorbe - 03.07.2021. pic.twitter.com/htQ4E57v2P — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 03. јул 2021.

Zadruga 4 - Žestoka akcija Teodora i Čorbe 2. deo - 03.07.2021. pic.twitter.com/5kWIYRhWae — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 03. јул 2021.

Zadruga 4 - Žestoka akcija Teodora i Čorbe 3. deo - 03.07.2021. pic.twitter.com/UXROjuoEXw — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 03. јул 2021.

Autor: A.N.