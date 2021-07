ŠČEPAO JE I NE PUŠTA Kenan pred kraj Zadruge primenio novu taktiku za Rialdu? (VIDEO)

Preokret!

Rialda Karahasanović, koja je već mesecima u emotivnoj vezi sa Kenanom Tahirovićem, često mu je za crnim stolom, ali i van njega zamerala to što joj ne pruža pažnju u meri u kojoj ona to od njega očekuje i želi, a uprkos brojnim kritikama Kenan svoje ponašanje nije menjao, sve do sada kada je, čini se, rešio da joj pokaže koliko mu je stalo do nje.

Oni su zaspali zajedno posle žurke, a kada je Veliki šef pustio muziku za buđenje, Kenan je čvrsto prigrlio Rialdu uz sebe i sve vreme je mazio, što joj je sigurno prijalo.

Zadruga 4 - Buđenje zadrugara - 07.07.2021. pic.twitter.com/LtJChMQ0bO — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 07. јул 2021.

Autor: D.T.