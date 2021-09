'NIKAD NIKOM NIJE PIĆE PLATIO!' Janjuš nakon SVAĐE IZNEO ZAPANJUJUĆE detalje o Lepom Mići! (VIDEO)

Nova svađa!

Ni večerašnja emisija Izbor za Miss i Mistera nije prošla bez svađa i konflikata, došlo je do žučne rasprave između Lepog Miće i Marka Janjuševića Janjuša.

- Zar vi niste bili dobro - upitala ga je Marijana.

- Ko je bre bio dobar!? Provocirao me non stop. Govnar jedan. Govno od čoveka. On je pljuvao mnoge dosta. Celo leto me proziva majmun. Nikada nije nikome platio račun, 100e nije potrošio u životu. Blam me da se svađam sa pacvovom. Nap*ši mi se ku*ca - besneo je Janjuš.

- On je sad srećan što je dobio to što je hteo -konstatovala je Marijana.

- Pi*ka smrdljiva! Dobiće on! Trpim smeće - nervozno je komentarisao Janjušević.

- Neću da te ostavim takvog ajmo u kuću.Jesi gladan - smirivala ga je Marijana, pokušavajući da ga odvede u kuću.

- Nisam, idi hoću da iskuliram - govorio joj je Janjuš.

Nakon Marijaninog odlaska, naišao je MC Isko i ušao u priču sa Janjuševićem.

- Što si nervozan - upitao ga je MC Isko.

- Samo laje smećar, je*em ga u usta! On je pun sebe što sam ga pljunuo, ne zaslužuje ništa drugo - objašnjavao mu je Janjušević.

- Ne svađaj se - MC Isko ga je smirivao.

- Ja ustao da se sprdam on odmah udara. Govnar. Iznervira me da udarim pacova, da budem diskvalifikovan zbog go*neta. 100 eura nije nikada potrošio, nikad nikom nije piće platio a kamoli ručak. Izađe odavde ode do bazena popije vodu i pojede dva paradajiza, 1.000 dinara ne potroši na dan - objašnjavao mu je Janjuš dok su sedeli ispred kuće.

Detaljnije pogledajte u video-prilozima ispod:

Autor: Pink.rs