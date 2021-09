'NE PRIMAJ TO K SRCU' Irma dala Đoletu savet kako da se ponaša u Zadruzi! SVI PODRŽALI UPLAKANOPG VOĐU! (VIDEO)

Nema mira!

Nakon podele budžeta, Đole Kralj se isplakao kod hotela, a njega su tešile Emilija Velimir, Aleksandra Nikolić i Irma Sejranić. Naime, one su stavile Đoletu do znanja kakav je on i šta treba da radi:

Biće im haos ove nedelje, zapamtiće me skroz - rekao je Đole.

Ma ne nerviraj se. Oni nemaju čuku, nemaju mu*a. Ti se samo smej kada ti neko tako kaže - rekla je Irma.

Ne primaj to k srcu i uživaj u svojoj ulozi, ti si dobar čovek - nastavila je Irma.

Opusti se - rekla je Aleksandra.

Ne zanima te niko - dodala je Vladana.

Autor: N.B.