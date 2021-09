Opa!

Sale Luks se celo veče trudio da se nametne Sandri Čaprić. On pokušava na sve načine da smuva pevačicu ali mu to ne polazi za rukom. On je prošle nedelje krenuo da muva Staniju Dobrojević ali nije uspeo u tome.

U toku noći Sale se pohvalio Ani Spasojević koja je odmah otišla da ispiča zadrugarima šta joj je Sale rekao.

Sale mi je rekao da muva Čaprićku - rekla je Ana.

Autor: N.B.