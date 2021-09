OVOG JUTRA JE ONA NAJRAZDRAGANIJA! Tanju Jovićević oduševila muzika za razbuđivanje, počela da PLEŠE u dvorištu! (VIDEO)

Preuzela palicu!

Počelo je još jedno buđenje zadrugara. Veliki šef se danas odlučio za strane hitove, a jedna pesma posebno je oduševila Tanju Jovićević.

Bila je to pesma "Groove is in the Heart", koju izvodi Dilajt, a koja je svojevremeno bila veliki hit. Tanja je počela da igra u dvorištu, a u ovom izdanju je možemo retko videti.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Zadruga 5 - Tanja Jovićević oduševljenja muzikom za razbuđivanje - 23.09.2021. pic.twitter.com/5joqWJsuKA — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 23. септембар 2021.

Autor: M. P.