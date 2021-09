UŽIVA U NJEGOVOM DRUŠTVU! Vanja se smestila pored Nikole, a čim se malo POMERMILA, on je dozivao da se VRATI NAZAD! (VIDEO)

Postali nerazdvojni!

Nikola Grujić i Vanja Rašova od prethodne žurke postali su skoro pa nerazdvojni, a zadrugari prate svaki njihov korak, jer je pevač oženjen. Njih dvoje gledaju da ugrabe svaku priliku da provode vreme zajedno, a tako je bilo i ovog jutra.

Naime, Grujić je ležao na garnituri u dnevnom boravku, a onda mu se pridružila i Vanja i sela tik uz njega. Vanja je u jednom trenutku otišla do kuhinje, a pevač ju je brže bolje pozvao da se vrati, kako bi mu sačuvala mesto, i ako se Nevena Savić ponudila da uradi to umesto nje, on je odbio.

Autor: A. N.