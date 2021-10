PRVO GA JE OTERALA OD SEBE, A SADA MU PRILAZI! Dalila pobegla iz IZOLACIJE, pa došla kod Dejana i probudila ga! (VIDEO)

Da li se nešto promenilo nakon poslednjeg razgovora sa Carem?

Nakon teškog dana za Dejana Dragojevića, on je prilegao i zaspao, ne bi li se odmorio za večerašnju emisiju "Pitanja gledalaca", u kojoj će definitivno isplivati istina o odnosu njegove supruge, Dalile, i Filipa Cara.

U jednom momentu je Dalila došla do njegovog kreveta, pa ga probudila i zatražila mu mleko. On joj je odgovorio i nastavio da spava, a do razgovora ponovo nije došlo.

U video - prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: M. I.