ZAVODI ZADRUGARKE? Mateja se svukao, pa prošetao kroz spavaću sobu kao da je na reviji donjeg veša! (VIDEO)

Pokazao čime raspolaže!

Većina zadrugara uveliko spava, dok nekolicina njih sprema hranu u kuhinji. Mateja Matijević je iskoristio priliku da se istušira, a zatim se vratio do spavaće sobe kroz koju je prošetao samo u boksericama.

Matijević se kratko zadržao ispred ogledala, a potom vratio nazad do garderobera. Da li je hteo da ga neka zadrugarka zapazi u golišavom izdanju, to samo on zna.

Kako je sve ovo izgledalo, pogledajte u nastavku ovog teksta.

Zadruga 5 - Mateja pokazao čima raspolaže - 14.10.2021. pic.twitter.com/bpLrQPFDFW — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 14. октобар 2021.

Zadruga 5 - Mateja se svukao - 14.10.2021. pic.twitter.com/2iB12qiM3s — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 14. октобар 2021.

Autor: M. P.