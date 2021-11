ZAO JE I LJUBOMORAN: Irma prekinula prijateljstvo sa Banetom, pa oplela sa Tanjom po njemu! (VIDEO)

Ovo mu je zamerila!

Irma Sejranić je porazgovarala sa Tanjom Jovićević i Banetom Đokićem o svojoj situaciji sa Magdalenom Milinčić. Irma je zamerila Banetu što je ustao i, po njenom mišljenju, stao na Magdaleninu situaciju. Naime, Magdalena je istakla da se Irma raspitivala šta njena majka radi, kako bi to mogla da iznese za crnim stolom, dok je Sejranićeva tvrdila da se uopšte nije raspitivala o njenoj mami, već da joj je sve ispričala Olga Margitić. Bane nije potvrdio Irminu priču, već je rekao: "Ako si rekla to za majku, to je ružno".

Irma, slušaj me da ti kažem jednu stvar. Ja te nikad nisam uvredio, nikad ti nisam majku uzeo u usta. da li sam te uvredio? - govorio je Bane.

Uradio si mnogo goru stvar, ti koji se sa mnom družiš - pričala je Irma.

Ja sam samo rekao: "Ako si to rekla, da je to ružno". Nisam rekao da si to rekla - pravdao se Bane.

Ti koji sa mnom provodiš vreme, znaš da se ne bavim tim stvarima - nastavila je pevačica, pa popričala sa Tanjom:

Olga je to govorila, Olga je prenosila ljudima, tračara. Ja se ne bavim tim stvarima. Šta je tu ružno što žena radi kao čistačica? A Bane je ljubomoran. Meni je Magdalena nebitna, ali sam je podigla. On kaže: "Nemoj da je podižeš" - rekla je Irma.

Postao je malo otrovan - istakla je Tanja.

Zao je postao i ljubomoran - dodala je Sejranićeva.

Autor: M. P.