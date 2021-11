Romantično!

Nakon što je Veliki šef prestao sa tradicionalnim razbuđivanjem zadrugara, Maja Marinković i Filip Car su se probudili. On je prvo otišao do toaleta, pa se potom vratio u izolaciju.Tom prilikom on se vratio u krevet, pa mu je Maja prišla, on ju je prgrlio, pa su tako nastavili da leže, a kako će se situacija odvijati na dalje, ostaje nam da ispratimo.

Detaljnije u video-prilogu:

Autor: N.Žugić