TURBULENTNO! Maja zapretila Caru, on ODMERIO Marijanu, usledila nova DRAMA! (VIDEO)

Ne smiruju se!

Maja Marinković i Filip Car legli su u krevet, a nakon par zagrljaja usledila je nova rasprava, pa su jedno drugom okrenuli leđa.

Car ja nakon nekoliko minuta ustao iz kreveta, a Maja mu je odmah zapretila, pa se on ubrzo vratio u krevet. U jednom momentu prošla je Marijana Zonjić, a Filip joj je dobacio, što je izludelo Maju. Međutim, i to su brzo prevazišli, pa su nastavili da se grle, a onda je došlo do nove rasprave. Kako će oni završiti ovaj dan, ostaje da vidimo.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. N.