Ovo nije očekivala!

Odmah nakon završetka emisije "Pitanja gledalaca", Filip Car je otišao do sobe za izolaciju da uzme hranu. Maja Marinković ga je srela na putu do radionice i šokirala se što on nije poneo hranu i za nju.

Šta nosiš to? Sebi nosiš, a meni nisi poneo? - izdramila je Maja.

Pa ne znam šta ćeš da jedeš. Idi se presvuci i idi tamo - odbrusio je Car.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.