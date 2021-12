'BEBI, TEBE LOŽI KAD TE GANJA...' Marko i Zola osmislili tekst nove zajedničke pesme, pa im u pomoć PRITRČAO Čorba i NAPRAVIO ŠOU! (VIDEO)

Hit!

Zadrugari su, ovo subotnje popodne, iskoristili na svakakve načine. Neki su pili kafu i razgovarali, neki su spavali, dok su neki smišljali novu pesmu. Naime, Marko Osmakčić i Lazar Čolić Zola došli su na ideju da osmisle pesmu. Tekst im je navirao iz minuta u minut, pa su u pomoć prizvali i Milana Jankovića Čorbu.

On je, uz pomoć svog talenta za bitboksing, dao ovom tekstu ono što mu je falilo, a to je ritam i muziku. Zadrugari su bili oduševljeni kako to zvuči, kao i kako Čorba izvodi čuveni bitboksing.

Ti si moja mala, prava cica mica, loži te i Balkan, loži te i Švica. Lože te i euri, lože te i franci. Bebi tebe loži kad te ganja paparaci - pevali su Zola i Marko, dok je Čorba davao ritam.

Autor: N.Žugić