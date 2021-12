Počelo je veselo!

Dejan Dragojević pojavio se u diskoteci bez Dalile Dragojević i izgleda da mu to nije predstavljalo nikakav problem. On je odmah otišao do bine kako bi se javio DJ Nebi, koji je večeras zadužen za najbolju atmofseru na dočeku Nove godine.

Dejan je sam sa sobom igrao po diskoteci i odlično se provodio, a da li ću mu Dalila to zameriti ostaje da vidimo u nastavku večeri.

Autor: A. N.