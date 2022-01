NEOČEKIVANI OKRŠAJ! MC Aleks i Dino zaratili, on shvatio da joj je Čorba SLABA TAČKA! (VIDEO)

Stavili su sve karte na sto!

U toku večeri, potpuno neočekivano, došlo je do konflikta Mc Aleks i Dina Dizdarevića, jer je njoj zasmetalo njegovo opušteno ponašanje. Naime, ona mu je zamerila to što viče, a njega je to veoma uvredilo:

Pozdravio te je Čorba! - provocirao je Dino.

Meni nemoj te fore! Šta želiš da kažeš time? Izvuci se iz Jovanine gu*ice! Stalno me ogovaraš sa Jovanom - vikala je Aleks.

Ti si se smejala, dok me je Nevena vređala, od tog momenta te ne volim - objasnio joj je Dino.

U video - prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: M. I.