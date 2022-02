IZA REŠETAKA! Nakon SKANDALOZNOG nasrtaja na Đoleta Kralja, Stefan Mihić završio u ZATVORU! (VIDEO)

Agresivno ponašanje se ne toleriše u Zadruzi!

Stefan Mihić, isprovociran rečima Đoleta Kralja u emisiji "Pitanja gledalaca", nasrnuo je na njega, zbog čega se našao na meti osuda zadrugara, a Veliki šef je doneo odluku da ga kazni mesečnim honorarom, jer se agresivno ponašanje u Zadruzi ne toleriše!

Tom prilikom, on je završio u zatvoru neposredno nakon što je sukob prestao, a do tamo ga je otpratilo obezbeđenje. On u zatvoru spava, a kako će se na dalje odvijati situacija, ostaje nam da ispratimo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.Žugić