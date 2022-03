DRAMA! Kao i svakog utorka, Car se iznervirao zbog RULETA, pa Dalila pokušao da pojasni OVE stvari, ona NERVOZNA! (VIDEO)

Kreće svađa?

Filip Car se na večerašnjoj žurki iznervirao, a sve to zbog toga što je Dalila Dragojević igrala na ruletu brojeve koje je on zamislio za sebe. On ju je pozvao i objasnio da je bolje da igraju različite brojeve, kako bi imali više šanse za dobitak.

Ljubavi, dođi da ti nešto pokažem - pozvao ju je Car.

Nervozna sam - rekla je ona.

Vidi, ove brojeve igram ja, ti ove - dodao je Filip.

Ja igram ove - pokazala mu je Dragojevićka.

Ja to ne igram. Vidi, ja ću ove. Ja samo tih par brojeva igram - pričao je Car.

Autor: M. P.