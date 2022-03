LJUBAVNE IGRARIJE NAOČIGLED SVIH! Gruja i Mima se 'vrteli' po krevetu, on je ljubio u vrat! POGAZIO SVOJU REČ?! (VIDEO)

Preokret!

Dakle, nedelja je dan kada zadrugari odmaraju, ali i otvaraju dušu kod Darka Tanasijevića u Šiša baru.

Nikola Grujić Gruja i Milana Šarac Mima ležali su na krevetu sve vreme, pa je on u jednom momentu češkao. Nakon samo nekoliko trneutaka, sve su to postale ljubavne igrarije, jer je on nju ljubio u vrat, grlio, pa je čak i pomerao.

Kako će se na dalje odvijati ovaj odnos, ostaje nam da ispratimo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Zadruga 5 - Ljubavne igrarije Gruje i Mime - 07.03.2022. pic.twitter.com/6WTydFoY8Z — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 07. март 2022.

Autor: N.Žugić