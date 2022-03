Šokiran!

Miki Đuričić ostao je šokiran kada je video koliko su zadrugari aljkavi. Naime, Miki je došao da skuva čaj u kuhinji i video kako su slomljena jaja na podu a niko ih nije očistio.

On je krenuo da viče i da psuje sve zadruagre, a hvalio je samo Sandru Rešić kojoj je zapretio da ne čisti više kuću, jer ako to bude radila on neće pričati sa njom.

Autor: N.B.