Haos!

Večeras je u kazinu došlo do frke između Saleta Luksa i Marijane Zonjić. Ona je došla do bine i uzela njegovo pivo sa šanka, a on se iznervirao.

Luks je odgurnuo Marijanu sa bine, a ona je bila u šoku.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Zadruga 5 - Luks gurnuo Marijanu sa bine - 16.03.2022. pic.twitter.com/LppV9yR7hL — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 16. март 2022.

Autor: M. P.