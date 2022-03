'ČAK ŠTAVIŠE' Martina pobesnela jer ju je Ša ISPRAVIO, on joj poručio da kod njega ne prolaze KLINAČKE FORE, ona mu odbrusila: Druži se sa STARIJIMA onda! (VIDEO)

Drama za dramom!

Nenad Aleksić Ša je došao do paba da zamoli Martinu Petrović da se vrati na žurku, ali ona nije želela da uradi to zbog Stefana Mihića. Dok su razgovarali, došlo je do drame, jer ju je Ša ispravio.

Taj lik će da uradi sve da ostane ovde, jer napolju duguje ljudima pare. Nemoj da mu daješ povoda. Dođi tamo, đuskaj - rekao je Ša.

Ne, da on nije tu, otišla bih... Ako ga vidim, nešto ću da mu prospem. Znam kakva sam - dodala je Martina.

Jesi ti malo filu-lilu - nastavio je reper.

Meni to kvrcne. Ja sam ono (da sam silovana) rekla u haosu, on je čuo iz radionice... Ja te stvari nikada ne pričam. Rekla sam u besu - odgovorila je Petrovićeva.

Nemoj ništa da radiš da te neko sažaljeva. Koliko god da ti je teško, glava gore. Pogledaj mene, u k*rcu sam, ali boli me k*rac - rekao je Ša.

Ti si pukao na jednu pesmu - odbrusila je Martina.

Ali sam izašao i vratio se tada, prošle nedelje - dodao je reper.

Martina je rekla "čak štaviše", a Ša ju je ispravio, što je nju iznerviralo i prekinula je razgovor sa njim.

Kapiram ja te dečije fore, ali to nepoštovanje nemoj sa mnom. Sa dečurlijom to - odbrusio je Ša.

Onda se druži sa nekim starijim - uzratila je Martina.

Autor: M. P.