DA LI SU NJEGOVE PSOVKE NAJOGAVNIJE? Osmakčić brutalno psovao pevačicu, a razlog je BIZARAN! (VIDEO)

Ni Stanijina, ni Careva škola mu nisu pomogle da nauči kako treba da se ponaša pred kamerama najgledanijeg rijalitija u regionu!

Marko Osmakčić, Filip Car i Lazar Čolić Zola, kao i svako jutro, vole da pričaju i sumiraju utiske posle svake emisije koja na zadrugare ostavlja veoma jake utiske. Pevačica Irma Sejranić je Marka zamolila da bude tiši, a on je počeo da je vređa bez milosti.

Marko, hoćeš li jedno jutro da prestaneš da pričaš, ne možemo da spavamo od tebe? - rekla mu je Imra.

Slušaj me kravetino naduvana, pi*ka ti mamina, je*em te u usta kurvinska, je*em li ti mamu mrtvu! Ku*vo je*na, je*em ti mamu mrtvu ku*vinsku - psovao je Osmakčić.

Podsetimo, poslednjih dana region bruji o Osmakčiću i njegovim lošim postupcima. Do skoro svi su pričali o njegovom nasrtaju na zadrugarku Anu Spasojević, a proteklih dana on je pokrenuo nikad brutalnije svađe sa svojom devojkom Vikotorijom Viki Mitrović koju je čak dva puta bacio u bazen jer, kako on kaže, nije htela da ćuti.

U video - prilogu pogledajte detaljnije:

Autor: N.V.