VREME JE ZA SPAVANJE! Dalila stavila masku preko očiju da ne gleda nikoga, pa se ušuškala u svoj krevet! (VIDEO)

Umorna od svega!

Emisija "Pretres nedelje" se završila, i sa sobom ostavila ogromnu prašinu, zadrugari ne pamte napetiju noć, a Dalila Dragojević je odmah nakon završetna emisije otišla u svoj krevet i legla.

Ona je napazala kremu i stavila masku preko očiju kako bi što pre zaspala, a Filip Car je u među vremenu došao do njenog kreveta i spremio ga spavanje. Ono što je upečatnjivo jesu slike i medvedići koje su ona i Car dobilali od podrške, ona je obećala da će sve da skine i skloni ali to ipak nije uradila. Da li to govori da se još uvek nada pomirenju sa Filipom ili nešto drugo, ostaje nam da vidimo.

U video - prilogu pogledajte detaljnije:

Autor: N.V.