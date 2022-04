INDIREKTNO IZRAZIO ŽELJU ZA POZIV?! Mensura počela da 'voze' pesme koje pušta DJ Neba, a na jednu je POSEBNO SKOČIO! (VIDEO)

Ludilo u najavi!

Andreana Čekić i Petar Vujić zadruženi su za dobru atmosferu na večerašnjoj žurki, pored i dobro poznatog DJ Nebe.

Naime, on je zadrugarima puštao domaće hitove, pa je tom prilikom pustio jednu pesmu, uz koju je Mensur Ajdarpašić specijalno počeo da igra. U toj pesmi se pominje reč "poziv", pa je on stavio ruke na uvo, kao da simulira poziv, a da li se odnosi na poziv sa porodicom kog, kako komentarišu zadrugari, se on pribojva ili je samo pesma, ostaje nam da saznamo.

Definitivno je žurka koja će se pamtiti, a kako će se na dalje odvijati ostaje nam da ispratimo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Zadruga 5 - Mensura vozi muzika koju pušta DJ Neba - 13.04.2022. pic.twitter.com/G7zikirKUl — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 12. април 2022.

Autor: N.Žugić