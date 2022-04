IZREVOLTIRAN! Ša razočaran u cimerke! Nije mogao da veruje da su ga zaboravile, pa ušao u raspravu sa MC Aleks! (VIDEO)

Krivo mu!

Nenad Aleksić Ša se žalio MC Aleks kako mu je krivo što nije dobio hidrogen da može i on da se ofraba jer mu je to bila želja. On je zamerio azadrugarkama jer nisu sa njim podelile fabru i hirdnogen.

Meni je sinoć bilo krivo jer ste rekli kako ima hidrogena, a na kraju nije bilo za mene,a za Stefana je bilo - rekao je Ša.

Ja ne znam, ja sam mislila da ima, ali onda sam shvatila da nema toga - rekla je Aleks.

Meni je bilo krivo kako za druge, a meni lako prima boju - rekao je Ša.

Autor: N.B.