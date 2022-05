Svi su mu u bolesnim odnosima!

Nakon emisije "Pretres nedelje", Anđelo Ranković je otišao do dvorišta, gde se Mini Vrbaški jadao na zadrugare. On je smatrao da su svi odnosi u kući bolesni i to ga nervira.

Ovakve boleštine, ovakvi ljudi... Ja kažem Gruji, da me devojka vozi sedam meseci, osam... On ju je birao... Zamisli šta je to... Ili je 100% rijaliti, ili 50% rijaliti a 50% šizofrenija ili 100% šizofrenija... Kako može... Kako može da uzme kiflicu sa sirom od nekog sa kim se svađao? Ja ne bih uzeo kiflicu sa sirom gde piše Mensur? Kakav čovek treba da bude? Da li je moguće to? Gledaj Miljanu i Bebicu i Zolu... Poludeo sam. I Matoroj ću da kažem sutra, da ne mogu da je savetujem više, ne može da shvati da ovu boli k*rac. Sanja je bila sa njom 3 i po godine, ne možemo da kažemo za Sanju ovo, ona je bila sa njom, spavala, išla na parade... Šta, hoće ova da živi sa njom u Beogradu? Hoće da bude u vezi sa osobom koja planira da uđe opet u rijaliti... - pričao je Anđelo.

Autor: M. P.