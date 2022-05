NOVA SELIDBA! Dejan i Aleks nerazdvojni nakon POMIRENJA, Dragojević odlučio da se vrati u ZAJEDNIČKI KREVET! (VIDEO)

Ponovo im cvetaju ruže!

Aleksandra Nikolić i Dejan Dragojević seli su u dnevnu sobu da porazgovaraju, nakon emisije "Pitanja gledalaca". Njih dvoje imali su burne svađe u prethodnih nekoliko dana, ali izgleda da su uspeli da reše sve sukobe i pomirenje ozvaniče poljupcima.

Njih dvoje su zajedno otišli do radionice, kako bi se Dejan presvukao, a odmah nakog toga i do paba "Prijatelji", da bi Dragojević pokupio svoje stvari, koje je sinoć preselio tamo. Aleks i Dejan su se dogovorili da se on vrati u spvaću sobu i ponovo spavaju zajedno.

