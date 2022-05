Šok!

Iako su se svi zadrugari veselili i uživali u današnjoj svabi, Dejan Dragojević rešio je da svoje štekove hrane stavi na prvo mesto i napravi pauzu od provoda.

On je išao od stola do stola i skupljao hranu, pa sve stavljao u svoju plastičnu kutiju, koju krije ispod kreveta. Očigledno Dejana ne remeti koemntari njegovi cimera da je alav i nastavlja da se ponaša kao i do sad.

Autor: A. N.