NASEO NA FORU! Gruja ugledao Dina u Miminom krevetu, PREBLEDEO, a onda su svi prasnuli u smeh! (VIDEO)

Totalni hit!

Kako je zajedno sa Dalilom Dragojević i Filipom Carem smislio plan da legne u Mimin krevet sa Sanjom Grujić, kako bi pevač pomislio da je ustvari legao sa Šarčevom u krevet.

Tom prilikom, Dino i Sanja su se montirali i sve je bilo spremno za početak.

Kako je Gruja ušao u sobu, Marijana Zonjić mu je šapnula da je Mima, navodno, legla u krevet sa Dinom, te je on tom prilikom krenuo ka krevetu, sa vidno uzrujanom facom. Kada je došao do kreveta, zadrugari su skočili od smeha, a on je ostao blago šokiran.

Kako će se na dalje odvijati situacija, ostaje nam da ispratimo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Zadruga 5 - Dino počeo sa sprovođenjem svog paklenog plana, legao u Mimin krevet sa Sanjom - 08.06.2022. pic.twitter.com/675kv5wJm3 — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 08. јун 2022.

Zadruga 5 - Gruja ugledao Dina u Miminom krevetu, umalo se onesvestio - 08.06.2022. pic.twitter.com/OTeQ5BhS5t — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 08. јун 2022.

Autor: N.Ž.