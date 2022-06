ODLUČIO DA NE PRAVI DODATNE PROBLEME! Filip Car se i ove noći ušuškao pored svoje voljene, pa joj na poseban način pokazao koliko mu znači! (VIDEO)

Ozbiljno je voli!

Filip Car i ove noći odbija da ode u izolaciju sa svojom bivšom devojkom Minom Vrbaški. Naime, on je svestan da će se Dalila naljutiti i da će izazvati nemir u vezi, koji ne želi da izazove. Te tako, on odlučuje da se ušuška pored nje i tako pokaže koliko mu znači koliko mu je stalo do nje.

Šta će nadalje biti, niko ne zna, ali jedno je sigurno - Dalila bar oko ove situacije neće praviti buku i galamu, već će biti oduševljena ovim potezom. Možda, nakon što celu nedelju proveo sa njom u krevetu, više ni ne bude svađa, ko zna.

Autor: A. S.