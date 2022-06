NE RAZDAVAJAJU SE! Anđelo i Sandra se opustili pred zadrugarima, ona prestala da krije EMOCIJE i pružila mu NEŽNE DODIRE! (VIDEO)

Sevaju ljubavne varnice!

Anđelo Ranković i Sandra Rešić sedeli su na garnituri u dnevnoj sobi i razmnjivali nežne dodira. Pevačica je mazila Rankovića po nogama, a onda su počeli da maštaju kako će izgledati dan kad napuste Belu kuću.

Iako je Sandra njemu jako zamerila odnos sa Dalilom Dragojević i priznala da je to narušilo njene poverenje u njega i da je to koči da uđe u vezu, Anđelo ipak ne odustaje i daje sve od sebe da joj dokaže da je on vredan njene ljubavi.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. N.