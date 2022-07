ON JE NAJVEĆA SLINA: Zadrugari se okupili da proslave prolazak u SUPERFINALE, Cara iznervirala Mensurove UVREDE! (VIDEO)

Drama!

Superfinalisti trenutno slave to što su došli do same završnice "Zadruge 5". Lepi Mića im je čestitao, te se pohvalio pređašnjim uspehom.

Meni je ovo peto superfinale, vi uživajte - čestitao je Mića.

Meni je prvo, ja sam jadna - dodala je Matora.

Znam da vam je adrenalin sad, ja moram ujutru da pometem dvorište - rekao je pevač.

Mi smo u superfinalu, nas svi vole i poštuju - pričao je Zola.

Svaka koja je bila sa mnom je prošla top, samo ja skitnica - dodala je Matora.

Kaže Mensur: "Da pobedim sve ove sline ovde", a on najveća slina". 24 sata do kraja, on proziva ljude - pričao je Car.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.