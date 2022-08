POSTAVILA ANĐELA NA MESTO?! Sandra Rešić svojom objavom izazvala lavinu komentara! (FOTO)

Nije mu zaboravila!

Sandra Rešić pevačica i bivša zadrugarka, u poslednjoj sezoni najgeldanijeg rijalitja Zadruga 5 uplovila je deset dana pred kraj u vezu sa Anđelom Rankovićem.

Iako su im mnogo predviđali lepo i uspešnu vezu, to se nije dogodilo. Naime, Sandra je tada na svom Instagramu profilu poredila stori da nije više sa zadrugarom, i tada otrkila da je razlog raskida bio to što on nije spreman i svestan nekih stvari.

Sandra je više puta rekla da je neprijatno iznenađena Anđelovim ponašanjem pre raskida, ali po novom storiju na Instagramu se moglo zaključiti da mu zamera mnoge stvari. Šuškalo se da je Rankovičć ušao u vezu sa pevačicom kako bi se oprao od odnosa sa Dalilom Dragojević. Sandra je danas podelila stori koji mnogu zaključuju iima veze sa Anđelom:

- Od najgorih ljudi na svetu je čovek koji ti nanosi nepravdu, a ophodi se prema tebi kao da ti njemu nanosiš nepravdu - objavila je Sandra sliku i pored toga napisala :

- Ooooo da!

Da li je ovaj stori posvećen Anđelu ili nekom drugom, ostaje nam da saznamo.

