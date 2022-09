LET KOJI SE NE PROPUŠTA - Zabavi se uz AVIATOR i osvoji X BOX KONZOLU!

Uživaj u magičnoj zabavi! Poleti krilima Aviatora ekskluzivno u Meridianu – čeka te kiša freebeta i X BOX KONZOLA!

U toku je vrhunska promocija koja će obradovati ljubitelje atipičnih slot igrica u Meridianu. Da li ste do sada isprobali Aviator? Ako niste, sada vam se pruža prilika da POLETITE do fantastičnih nagrada!

Budite deo sjajne akcije, dokažite se kao najbolji poznavalac ove igre i osvojićete X BOX KONZOLU!

LET DO X BOXA če trajati sve do 25. septembra.

Potrebno je samo da se ulogujete na svoj korisnički nalog i avantura može da počne.

REGISTRUJ SE – PREUZMI BONUS

Ukoliko ne poseduješ aktivan nalog, pravo je vreme da se pridružiš stotinama zadovoljnih igrača. Registracija traje svega nekoliko sekundi, a nosi sa sobom specijalan bonus poklon za novajlije!

Odmah nakon registracije osvojićeš 200 spinova na zanimljivoj slot igri Maya's Treasure provajdera Expanse Studios. Nije potrebno ni da deponuješ novac na nalog - spinovi te čekaju odmah nakon registracije.

Evo kako do sjajnih nagrada...

Svakodnevno tokom trajanja promocije padaće kiša freebeta 20 puta dnevno za 10 najbržih igrača. Kliknite na taster UZMI/CLAIM kada kiša počne, budite brzi i freebet je vaš!

Kad god uložite 100 DINARA igrajući Aviator osvajate jedan poen kojim napredujete na rang-listi najbolje plasiranih igrača.

Ukoliko budete prvi na listi nakon isteka promocije vrhunska konzola za zabavu je vaša!

POKLON IZNENAĐENJE ZA NOVAJLIJE!!!

Septembar je mesec koji će posebno obradovati novoregistrovane igrače! Ako se registrujete u ovom mesecu očekuje vas SPEKTAKL!

Novajlije, podesite svoje uloge na 20 DINARA po spinu i zaigrajte slotove provajdera Expanse Studios!

Šampiona u broju odigranih spinova čeka SPECIJALNA NAGRADA – SONY PLAYSTATION 5!

Međutim, nagradama ni tu nije kraj! Igrači koji se nađu od 2. do 5. mesta na rang-listi osvajaju POKLON SPINOVE.

Ne propustite magičnu zabavu, ekskluzivno u Meridianu!