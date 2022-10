OD PRIJATELJA DO ZAKLETIH NEPRIJATELJA! Veljko kipti od besa zbog Zorice Marković, planira da joj se OSVETI: Ovaku igricu još niste videli! (VIDEO)

Biće kaosa!

Veljko Simić se na današnjoj raspodeli budžeta Zorice Marković posvađao sa pevačicom. Kad je ona čula da on želi da ide kući, dala mu je mali budžet i opsovala ga je, a on je uzvratio. Ona mu je potom dala srednji, a on ga je odbio. Otišao je i seo ispred sobe za rehablitaciju i to besan.

Sad se spremite za igru, ne mrdam odavde, tri godine ostajem ovde. Hoćemo da se igramo malo. Ne otvarajte kapiju, sad ću da se igram, baš mi se igra. Baš mi se igra, znaš kako mi se igra... Igra mi se tako da je to neopisivo. Da ja odigram malo igrice ovde, da j*bem mamu malo u p*čku, j*bem seme krvavo, 70% ološa ovde, j*baću mamu. Sad sam dobio ludačku energiju i neću da idem kući. Seme li vam j*bem, nemoj da ih pobacam sve u jezero. Ne sve, ali većinu. I to da ne mogu da izađu. Ona meni u p*zdu materinu, j*baću joj mamu u p*čku. Ovoj gospođici vođi. Sad neću da idem kući, ostajem da igram igricu - pričao je Veljko.

Šta ti rekla? - pitao je Miki.

Rekla mi: "Idi u p*zdu materinu". Pravi se pametna, znaš ono njeno. Nek pop*ši. Sad ostajem ovde i igram igru, videćete, ovu još niste videli. Ovo će biti utakmica od 150 minuta. Nema sad tu - dodao je Simić.

