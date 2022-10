ONI SE NE SMIRUJU! Bilal napravio RUSVAJ, pa počeo da LUPA po imanju jer ga Maja i dalje DRŽI NA TESTU! (VIDEO)

Izgoreo od besa!

Bilal Brajlović i Maja Marinković izašli su ispred kazina, a on je na sve načine pokušavao da je poljubi, a onda to nije prihvatila, pa je on počeo da pravi haos.

Je l' sam uradio nešto? - pitao je on.

Ne - rekla je Maja.

Pa šta onda? Hoćeš da se ljubiš? - pitao je on.

Kad vidim ponašanje - poručila je Marinkovićeva.

Nerviraš me. Sad si me iznervirala - besneo je Bilal.

On hoće da se ljubi - dodala je Maja.

J*beš me danima - urlao je Brajlović i otišao u kazino.

Rekla sam mu da hoću da vidim ponašanje - dodala je Maja.

Njih dvoje nastavili su da se raspravljaju u kazinu.

Poljubi me iste sekunde ili ću svima ovde da napravim problem - govorio je Bilal.

Ajde se iskuliraj - rekla je Maja.

Praviš debila od mene. Ne poštuješ me - pričao je Brajlović.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. N.