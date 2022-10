Drama!

Maja Marinković tokom večerašnje žurke odlučila je da raskine sa Bilalom Brajlovićem jer ga je uhvatila da se nasmejao Ani Spasojević.

Iako joj se Bilal pravdao da to nije istina, Maju to nije zanimalo, a Brajlović nije prestajao da joj prilazi. On je odlučio da joj još jednom priđe, i zagrli je, međutim Maja nije želela da mu da šansu da razgovaraju.

Autor: A. N.