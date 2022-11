AUTUMN JACK – ISPUNI MISIJU I PREUZMI TURNIRSKU ULAZNICU ZA POKER SPEKTAKL!

Voliš poker? Uživaš uz čuveni Texas Hold’em? Meridian ti donosi fantastično iznenađenje: ispuni misiju i preuzmi turnirsku ulaznicu!!!

Pred vama je tronedeljna poker avantura kojoj će se obradovati svi ljubitelji najpopularnije kartaške igre na svetu! Ako ste ljubitelji Texas Hold’em Pokera, vreme je da posetite Meridian!

Autumn Jack je neodoljiva promocija koja vam donosi pregršt ulaznica za poker turnire! Vaš zadatak je jednostavan: ispunjavanjem misija preuzimate vašu ulaznicu!

Pre svega, potrebno je da se ulogujete na svoj korisnički nalog i zaigrajte najpopularniji poker na planeti!

REGISTRUJ SE – PREUZMI BONUS

Ukoliko ne posedujete aktivan nalog, pravo je vreme da se pridružite stotinama zadovoljnih igrača. Registracija traje svega nekoliko sekundi, a nosi sa sobom specijalan bonus poklon za novajlije!

Odmah nakon registracije osvojićete 200 spinova na zanimljivoj slot igri Maya's Treasure provajdera Expanse Studios. Nije potrebno ni da deponujete novac na vaš nalog - spinovi vas čekaju odmah nakon registracije!

Evo na koji način možete preuzeti svoju turnirsku ulaznicu...

Turnir je podeljen na tri faze. Prva nedelja donosi turnirske ulaznice u rasponu od 1€ do 50€, u drugoj nedelji možete preuzeti ulaznicu u rasponu od 1€ do 100€, dok vas u

trećoj nedelji očekuju najveće nagrade u rasponu od 1€ do 200€.

Misije možete pronaći veoma lako, u samoj igri kada otvorite odeljak MISSIONS.

Vreme je da ispunite vaše misije! Zaigrajte Texas Hold’em Poker, samo u Meridianu!

