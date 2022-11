Mozzart daje najveće kvote na svetu: Ajaks 1,95, Leverkuzen 2,45, Union Sen Žiloaz 1,35, Rendžers 1,57!

Nigde nećete moći da nađete veće.

Nedelja je dan za nove izazove, puna prilika da se zaradi. Najkvalitetniji fudbal na Starom kontinentu se lagano primiče pauzi.

Bukmejkeri Mozzarta su spremili četiri promo kvote za utakmice iz Holandije, Nemačke, Belgije i Škotske. Najjači koeficijenti spremni su na kec na Ajaks u sudaru sa PSV-om, potom na slavlje Leverkuzena protiv RB Lajpcig, zatim jedinicu na Union Sen Žiloaz u sudaru sa Vesterlom, kao i na dvojku na Rendžers protiv Sent Džonstona.



AJAKS - PSV (NEDELJA, 16.45), KEC 1,95



Ajaks je sezonu u holandskom šampionatu počeo na visokom nivou, opravdavši status glavnog pretendenta na titulu. Kopljanici vode na tabeli sa 28 bodova, jedan više od drugoplasiranog PSV Ajndhovena, ali su Filiposvci odigrali meč više. Ajaks je sredinom nedelje pobedio Rendžers sa 3:1 u gostima u Ligi šampiona, garantujući sebi prolaz u plej-of Lige Evrope. PSV je, kao i sadašnji rival, prilično dobro počeo

kampanju, trenutno zauzima drugo mesto na tabeli. Ekipa iz Ajndhovena je napravila tri ozbiljne greške u šampionata u 12 kola, što je svakako mnogo za konkurenta na titulu. PSV je tokom nedelje učestvovao i u evropskim takmičenjima – u Ligi Evrope crveno-beli su u gostima pobedili Bode Glimt sa 2:1, plasiravši se u plej-of.



LEVERKUZEN - UNION BERLIN (NEDELJA, 15.30), KEC 2,45



Bajer nastavlja da ređa mečeve bez pobeda i već je pao u zonu ispadanja, pošto je osvojio samo bod u poslednja tri kola. Tim Ćabija Alonsa je prošlog vikenda bio slabiji od RB Lajpciga (0:2) i još ne može da pronađe svoju igru, iako na momente izgleda

prilično dobro. Farmaceuti zaostaju dva boda za sigurnom zonom i biće veoma motivisani u obračunu sa Gvozdenima. Union Berlin je posle poraza od Bohuma (1:2) uspeo da se konsoliduje i vrati u borbu za titulu i u poslednjem kolu je pobedio Menhengladbah na svom terenu (2:1). Union je trenutno uz meč manje u zaostatku dva boda za Bajernom.

UNION SEN ŽILOAZ - VESTERLO (NEDELJA, 16.00), KEC 1,35

Union Sen Žiloaz ima priliku da produži niz bez poraza na osam mečeva u šampionatu Belgije. Tim iz Brisela je na četvrtom mestu sa 32 boda, i na 11 je koraka zaostatka za liderom Genkom, koji je odigrao meč u ovom kolu. Union je pobedio

Seren u poslednjem meču prve lige sa 2:1, i to mu je bila šesta "recka" u sedam minulih rundi. Ipak, pre tri dana Union je poražen u Ligi Evrope od imenjaka iz Berlina. S druge strane, Vesterlo je u poslednjem ligaškom meču pobedio Sint

Trojden sa 3:2, što ga je pozicioniralo na sedmo mesto sa 22 boda.



SENT DŽONSTON - RENDŽERS (NEDELJA, 13.00), DVOJKA 1,57



Rendžers je neporažen u šest uzastopnih utakmica Premijeršipa, i želeo bi da nastavi seriju i na gostovanju Sent Džonstonu. Policajci su pobedili Aberdin sa čak 4:1 kod kuće u poslednjem ligaškom meču, pa zauzimaju drugo mesto u prvenstvu Škotske sa 29 poena u 12 mečeva. Zaostaju sedam bodova za prvoplasiranim Seltikom uz okršaj manje. Sent Džonston je posle 13 mečeva na devetom mestu sa

16 bodova. Sent Džonston je takođe pobedio u proteklom susretu u Premijer ligi sa 1:0 kod kuće protiv Kilmarnoka, i to mu je druga uzastopna pobeda.



