Drama se nastavlja!

Nakon žesotke svađe sa Jelenom Golubović, Nenad Lazić Neca odlučio je da joj se žestoko osveti.

Naime, on je odlučio da uzme njenu posteljinu i baci je u jezero, ali su mu zadrugari dobacivali i sprečili ga da to uradi, pa ju je on samo ostavi na doku, kako bi bar nešto uradio. Kako će Jelena na ovo da reaguje ostaje da vidimo.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. N.