RAZOČARAN! Zola u sebi TUGUJE zbog pomirenja Miksi i Bebice! Tera Kulićevu da ide kod Macanovića! (VIDEO)

Nije mu svejedno!

Miljana Kulić se suočila sa Lazarom Čolićem Zolom, on joj zamera to što misli da ga je iskoristila. Zadrugarka je sve to negirala.

Dobićeš nazad sve, daj mi samo pare - rekla je Miljana.

Iskoristila si me da pobediš, svaka ti čast - kazao je Zola.

To je tvoje mišljenje - rekla je Miljana.

Ne treba mi ništa, uzmmi sve pare. Imaš žvalu od Bebice, oseća se možda mu smrdi iz usta - rekao je Zola.

Uzmi ovo, neću ništa da ti sremam. Mogu da ti dam hranu, ali neću da pravim. Uzeću moje tri hiljade - kazala je Miljana.

Neću baciću ih. Idi nastavi da se žvališ - rekao je Zola.

Autor: D.D.