'TI SI ZA SVE KRIVA!' Bukilić bez PARDONA otišao kod Maje da se požali zbog HAOSA sa Teodorom, ona ostala šokirana: JE L' SI MI REKAO DA NEMAŠ DEVOJKU?!

Ne zna šta je snašlo!

Teodora i Nikola Bukilć vode raspravu već nekoliko sati, a sada je došlo do vrhunca. Naime, ona je sela u ćošak i plakala, dok je on za to vreme bez pardona razgovarao sa Majom i žalio joj se o problemima sa Teodorom.

Ti si za sve kriva - rekao je Bukilić.

Ja? - upitala je Maja.

Je l' si mi rekao da nemaš devojku - upitala je Maja.

Idi je pitaj dal sam zauzet? - rekao je Bukilić.

Ma daj - rekla je Maja.

Rekla je da će te srediti - rekao je Bukilić.

Autor: N.P.