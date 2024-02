'PONIŽAVAĆE SE DO KRAJA ZBOG NJE! Đedović smatra da je Bebica ZASLEPLJEN ljubavlju prema Teodori, Delićeva prećutala na sve navode: Samo izbaci SI*E i boli je UVO za sve! (VIDEO)

Padaju maske!

U toku je emisija 'Gledanje snimaka'. Današnji voditelj je Milan Milošević. Teodora Delić saznala od Nemanje Gačića da mu je Bebica ponudio da jede, ona se šokirala i zamerila to Nenadu s obzirom na to da joj zamera odnos sa njima. Đedović smatra da se će se Bebica ponižavati do kraja zbog Teodore, a da nju boli uvo za sve.

Sve su u pravu što su rekli, ja sam rekao Teodori danas sve što mislim i to je to -rekao je Bebica.

Toliko si se danas izblamirao, svađate se pa si popustio, nemaš ni stava ni karaktera -rekao je Milan.

Mnogo puta prećutim šta imam da kažem, ja sam mu danas rekao šta imam ali to ublažim zato što znam kakav je Bebica. Da ne znamo da postoji Bebica kako bi izgledao ovaj klip, ovo je klip ljudi koji planiraju da budu zajedno do kraja rijalitija. Bebica će ostajati sa njom do kraja i ponižavaće se, u to sam siguran. Teodora izlazi svuda da bude viđena, voli da sluša Slobu i Barbaru i ona tako izbaci grudi i baš je briga za sve, ne zanima nju niko -rekao je Đedović

Teodora je dobro rekla da on nema ni stava ni karaktera i da sve oprašta -rekao je Milan.

Bebica je za ovo sve znao da smo mi komentarisali, rekla sam mu da će da ispadne da on sa njim spušta loptu sa strane. Rekla sam i Nenadu zašto skačeš za stolom a ispada sa strane da mu daješ da jedeš i da je sve to neiskreno. Ja nisam znala da je Nenad pitao Gačića za hranu, onda kad mi je on rekao ja sam to zamerila Nenadu. Ovo mi deluje kao čisto

Ne interesuje me više ništa, završili smo. Ja sam ti rekao šta sam imao. Jel treba ovde ljudi da pričaju da se ja ponižavam a ti da ćutiš i podržavaš to -odbrusio je Bebica.

