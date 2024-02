TOTALNI HIT! Aneli PREKORILA Janjuša zbog vređanja fanova, poručila mu da skine stvari koje su im oni kupili, košarkaš ispunio ZAHTEV! (VIDEO)

Urnebesno!

Marko Janjušević Janjuš i Milena Kačavenda privodili su radio emisiju "Amnezija" kraju, te je Aneli Ahmić pozdravila njene i Janjuševe fanove, što se Janjušu nije svidelo, jer ih ne smatra fanovima, već podrškom, te je prekoreo zbog toga.

Nakon nekoliko trenutaka, pre nego što je izašla iz radija, Aneli ga je upozorila da nosi šorc i majicu koju je podrška njima kupila, te da je skine ako planira da ih, kako je rekla, vređa.

On je to i uradio, te se pred Kačavendom skinuo u donji veš i od cele priče napravio urnebesnu šalu, ali je to izrevoltiralo Aneli, koja se vratila u radio.

Sram te bilo, šta radiš to - vratila se Aneli i prekorela Janjuša.

Autor: N. Ž.